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В Астане в два раза подняли зарплату чиновникам

Общество

Средняя заработная плата выросла до 40 827 рублей

Астана, 25 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  За счет оптимизации структуры акимата (администрации) Астаны заработная плата рядовых сотрудников выросла в 2−2,5 раза, сообщает 25 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя городского департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Романа Кима.

По его словам, штатная численность сотрудников администрации не изменилась, а повышение размера зарплат удалось достичь за счет сокращения руководящего состава.

Ким добавил, что после введения новой системы средняя заработная плата сотрудника акимата выросла до 220 тыс. тенге (40 827 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, факторно-балльная шкала начисления заработных плат в режиме пилотного проекта также внедрена в акимате Атырау. Подобная система рекомендована антикоррупционным ведомством для повсеместного внедрения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Атырау госслужащие перешли на новую систему оплаты труда

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Повышение зарплаты государственным служащим
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