В Петербурге осенью призовут на срочную службу более 2600 юношей

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В осенний призыв 2018 года в Санкт-Петербурге будут призваны на срочную воинскую службу 2620 молодых людей. Такова норма, определенная для города командованием Западного военного округа. Об этом 25 сентября сообщил в Смольном военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из указанного числа планируется призвать 500 человек с высшим образованием. Некоторые призывники с высшим образованием будут направлены в научные роты в Санкт-Петербурге, в том числе в Военно-морскую академию им. Кузнецова, Военно-медицинскую академию им. Кирова, Военную академию связи им. Будённого и другие военные учреждения.

Первая отправка призывников из Петербурга в этот осенний призыв запланирована на 17 октября, этот процесс должен быть завершен до 21 декабря 2018 года.

Военный комиссар сообщил, что по итогам весеннего призыва в Санкт-Петербурге отправлено на военную службу 2725 человек. Решили выбрать службу по контракту 13 человек, подлежащих призыву, с высшим и средним профессиональным образованием. 33 человека выбрали прохождение альтернативной гражданской службы.

В ходе весеннего призыва 12 тыс. граждан призывного возраста на законных основаниях предоставлена отсрочка от прохождения службы.

«Состояние призывного контингента в Петербурге стабильно, ухудшения качества призывников нет. Многие призывники ранее прошли подготовку в организациях ДОСААФ, военно-технических и военно-патриотических клубах», — сообщил Сергей Качковский.

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В то же время он отметил, что во время весеннего призыва не удалось оповестить по месту регистрации или жительства более 2,5 тыс призывников.

«Оповещение в дневное место малоэффективно, доступ к местам регистрации и проживания в дневное время ограничен, а в вечернее — невозможен», — посетовал военный комиссар Петербурга. Он призвал к более тесному взаимодействию военных структур с правоохранительными органами, районными и муниципальными органами власти.

В ходе весеннего призыва были найдены и призваны 293 человека из числа тех, кто ранее уклонялся от призыва.

Уклонился от призыва весной 21 призывник, по девяти из них материалы переданы в правоохранительные органы с целью уголовного преследования.

Губернатор Георгий Полтавченко призвал усилить работу с «уклонистами», отметив, что многие из них ведут асоциальный образ жизни.

«Призыв на воинскую службу станет для них хорошей закалкой», — отметил градоначальник.

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