Наследие ЧМ-2018: «Самара Арена» остаётся проблемным объектом

Самара, , 11:14 — REGNUM На территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», которому 1 октября грозит обесточивание за долги, планируют построить Дворец пляжных видов спорта и концертный зал-трансформер. О встрече губернатора с инвесторами корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В строительство Дворца готов вложиться Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта — обещает сумму в объеме 200 млн рублей: скоро будет подписано соответствующее соглашение. Кроме того, компания PMI предложила концепцию концертного зала-трансформера, также есть договоренности о строительстве инклюзивного игрового парка к 1 июня 2019 года.

При этом стадион «Самара Арена» остается проблемным объектом. Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, застройщик стадиона ПСО «Казань» не платил за электроэнергию с начала 2018 года. В результате долг подрядчика перед ПАО «Самараэнерго» составил более 13 млн. рублей и 28 августа на стадионе отключили электричество. Подачу энергии возобновили после гарантий правительства региона об оплате долга. По данным пресс-службы компании, первый транш в объеме 2 млн рублей поступил в «Самарэнерго» 19 сентября. До 1 октября ПСО «Казань» должен внести оставшиеся 11 млн рублей.

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