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В Перми осужден организатор банды лже-газовщиков

Общество

Преступная группа занималась хищением денег у пожилых людей

Пермь, 25 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  В Перми суд вынес приговор организатору преступной группы, которая похищала деньги у пожилых пермяков. Злоумышленники во всех случаях использовали одну и ту же схему: они представлялись сотрудниками социальной службы или газовщиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Организатором преступной группы стал 22-летний житель Перми. В соучастники он привлек четверых человек. Сейчас их уголовные дела находятся в суде.

Жертвами банды лже-газовщиков стал 31 человек. Ущерб оценивается в 1,4 млн рублей. Мошенники проникали в квартиры и дома, пользуясь доверчивостью стариков. Как правило злоумышленники действовали парами. Пока один разговаривал с пенсинером, другой упевал совершить кражу. Также лже-газовщики заявляли пожилым людям, что им необходимо провести проверку или замену оборудования, а эти услуги — платные.

Когда организатор преступной группы был задержан, то он заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Суд признал лидера банды виновным в краже, совершенной в составе группы, и крупном мошенничестве. 22-летний пермяк проведет в колонии общего режима четыре года, а также выплатит штраф в 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

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