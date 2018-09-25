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Король Саудовской Аравии открыл скоростную железную дорогу, ведущую в Мекку

Общество

Пропускная способность новой железнодорожной ветки из Мекки в Медину достигнет 60 млн пассажиров

Эр-Рияд, 25 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз ибн Сауд примет участие в торжественной церемонии открытия высокоскоростной дороги, которая свяжет Мекку и Медину, сообщает 25 сентября Al Arabia.

Министр транспорта королевства Набиль бин Мохаммед аль-Амуди поблагодарил короля за его покровительство и финансирование данного проекта. Данная дорога станет важным элементом инфраструктуры, способствующим развитию паломничества.

Пропускная способность новой железнодорожной ветки из Мекки в Медину достигнет 60 млн пассажиров. По данной ветке будут курсировать 35 поездов вместимостью 417 пассажиров.

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