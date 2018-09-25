Госдума приняла закон об уголовном наказании за увольнение предпенсионеров

Москва, , 10:59 — REGNUM Закон о введении уголовного наказания для работодателей за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Речь идёт об инициативе, которую внёс на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин. Она призвана дополнить законопроект об изменении пенсионного законодательства и смягчить проведение пенсионной реформы.

Так, теперь в Уголовном кодексе РФ появится новая статья — о наказании за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу работника в связи с достижением предпенсионного возраста. Закон также уточняет, что предпенсионным считается возраст, на пять лет меньше возраста выхода на пенсию.

За такое преступление представителю работодателя грозит уголовный штраф до до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев, а также обязательные работы на срок до 360 часов. Как пояснила в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении вице-премьер Татьяна Голикова, привлекаться к ответственности со стороны работодателя будет то физлицо, которое выступает стороной работодателя по трудовому договору.

Госдума приняла закон в третьем чтении накануне рассмотрения основного законопроекта об изменениях параметров пенсионной системы РФ — его депутаты рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании 26 сентября. Согласно новой, поддержанной комитетом Госдумы по труду редакции законопроекта, пенсионный возраст граждан РФ предлагают поднять до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Таким образом, если Госдума поддержит законопроект, предпенсионный возраст для женщин начнется в 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал необходимость в этот переходный период — когда вносятся изменения в пенсионную систему — «сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен».

"Мы считаем, что президент абсолютно правильно сделал, внеся данную законодательную инициативу», — сказал он.

24 сентября на заседании рабочей группы Госдумы, созданной для доработки законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, Володин сообщил, что после принятия пенсионного пакета законов «рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат».

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