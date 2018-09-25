Пять школ и детских садов построят в Карачаево-Черкесии до 2020 года

Черкесск, , 10:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии до конца 2019 года будут сданы в эксплуатацию пять образовательных учреждений. Три из них появятся в столице республике, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе главы региона.

Это будут два образовательных комплекса по типу «школа+детский сад» в северном микрорайоне города Черкесска. Они смогут принять 1400 учащихся школ и 400 воспитанников детских дошкольных учреждений. Строительство одного из образовательных комплексов будет завершено уже в 2018 году, второго — в 2019 году.

Еще одно школьное здание, в котором будет создано 400 ученических мест, появится у школы №17 города Черкесска.

Уже в 2018 году будет сданы два детских сада в ауле Алибердуковский Хабезского района и ауле Маруха Зеленчукского района. Они примут 120 и 100 дошкольников соответственно.

Таким образом, общее число мест в образовательных учреждениях республики за полтора года увеличится на 1800 школьных и 620 дошкольных мест.

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Напомним, еще два года назад Карачаево-Черкесия входила в список пяти субъектов РФ, в которых показатели обеспеченности местами в детских садах не дотянули до 100%. На 1 января 2016 года показатель доступности дошкольного образования составлял 94,53%.

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