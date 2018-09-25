В Оренбуржье мера по поддержке бывших наркоманов оказалось невостребованной

Оренбург, , 10:28 — REGNUM В Оренбургской области наряду с другими мерами социальной поддержки наркозависимых существует и такая, как сертификаты на услуги по ресоциализации. Однако в 2017 году выдано только три таких сертификата. В 2018 году запланировано выдать 10 сертификатов, пока востребованными стали лишь три, отметил на заседании антинаркотической комиссии региона губернатор Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам главы Оренбуржья, данная мера поддержки в полной мере не востребована, несмотря на развитие комплексной системы реабилитации и социальной адаптации и информационную кампанию о мерах соцподдержки.

«По официальным данным только 4% пролеченных больных в течение года не возвращаются к употреблению наркотиков. Обязательной составляющей успешной и длительной ремиссии у наркобольного является продолжение процесса вылечивания и проведение социальной реабилитации», — сказал Юрий Берг.

Он указал на необходимость повышения эффективности системы социальной реабилитации и адаптации людей, страдавших наркозависимостью. Для этого нужен комплекс мер по убеждению данной категории лиц к прохождению медицинской реабилитации.

Между тем, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях наркопотребителей можно принудительно через суд заставить лечиться и проходить реабилитацию. На практике же весомая часть наркоманов отказывается исполнять требования суда. По официальным данным, с начала 2018 года суд обязал пройти лечение и медицинскую реабилитацию 97 наркопотребителей, но 46 из них уклонились от исполнения обязанности. Подобная ситуация наблюдалась и в 2017 году.

На заседании областной антинаркотической комиссии губернатор заявил, что берет на контроль работу, идущую по сертификатам на ресоциализацию наркозависимых людей.

Стоит отметить, что с 2016 года в Оренбургской области осуществляется деятельность по возвращению к нормальной жизни лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

В конце 2017 года вышло в свет новое постановление правительства региона, которое касается ресоциализации наркоманов. Продолжительность ресоциализации увеличена вдвое — с 30 до 60 дней один раз в год.

Наркозависимым, чей возраст старше 18 лет, выдаются именные сертификаты. Реализовать сертификат возможно только в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в данной сфере, прошедших квалификационный отбор и состоящих в региональном реестре. В Оренбуржье на начало 2018 года в реестре состояло две таких организации. В перечень услуг проведение групповых мероприятий, лекции, семинары, тренинги, индивидуальные консультации, услуги по социокультурной реабилитации.