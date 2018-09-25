Отопительный сезон в Хакасии: в районе ввели режим ЧС

Абакан, , 10:24 — REGNUM В Боградском районе Хакасии с 24 сентября введён режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Чернышов. В документе уточняется, что это сделано для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для «организации теплоснабжения населения и социальных объектов, приобретения неснижаемого аварийного запаса угля».

«Ввести с 24.09.2018 на территории Боградского района, для сил РСЧС Боградского района режим реагирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в постановлении.

Главам Боградского, Знаменского и Бородинского сельсоветов рекомендовано принять меры, чтобы не допустить срыва подготовки и ремонта объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Замглавы администрации Боградского района по строительству и ЖКХ Елена Левакова должна взять подготовку к отопительному периоду «под жёсткий контроль» и помогать сельсоветам.

По данным хакасских СМИ, Боградский район Хакасии является проблемным в плане подготовки и прохождения отопительного сезона. Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года, когда ударили аномальные морозы, в селе Бородино Боградского района вышла из строя котельная, отапливающая 263 жилых дома, больницу, детский сад, школу, сельсовет и Дом культуры. В течение нескольких недель сельчане были вынуждены выходить из ситуации самостоятельно: топить печи или греть помещения тепловыми пушками.

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Напомним, на подготовку Хакасии к отопительному сезону — 2018/2019 в этом году предусмотрено порядка 388 млн рублей.

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