Власти Москвы перестали сотрудничать с частными эвакуаторами

Москва, , 10:16 — REGNUM На московских дорогах с 25 сентября будут работать только эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), власти Москвы отказались от услуг частников. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба учреждения.

По словам гендиректора ГКУ «АМПП» Александра Гривняка, приобретение эвакуаторов в собственность и отказ от услуг частников поможет организовать дополнительные рабочие места и сделать работу более эффективной. Отмечается, что весной 2018 года мэрией Москвы был заключен договор на поставку 98 машин-эвакуаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в ГКУ «АМПП» уведомили, что автовладельцы, чьи машины были отправлены на штрафстоянки Москвы, в 2017 году заплатили в бюджет почти 1,1 млрд рублей.

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