Опрос: 59% французов обеспокоены ростом покупательной способности

Париж, , 10:17 — REGNUM Главным приоритетом французов является их покупательная способность, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу BVA Group, французы обеспокоены в первую очередь увеличением покупательной способности, которая должна быть, по их мнению, абсолютным приоритетом президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Фактически, 59% граждан Франции рассматривают рост покупательной способности в качестве главного приоритета президента и правительства на 2019 год.

73% французов выступают за отмену осенью 2019 года второй трети налога на жилье для 80% населения.

Напомним, совет министров Франции представил законопроект о бюджете на 2019 год, который предусматривает ряд мер, касающихся повседневной жизни французов.

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