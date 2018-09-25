Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:45:18 МСК

Опрос: 59% французов обеспокоены ростом покупательной способности

Общество

59% граждан Франции рассматривают рост покупательной способности в качестве главного приоритета президента

Париж, 25 сентября 2018, 10:17 — REGNUM  Главным приоритетом французов является их покупательная способность, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу BVA Group, французы обеспокоены в первую очередь увеличением покупательной способности, которая должна быть, по их мнению, абсолютным приоритетом президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Фактически, 59% граждан Франции рассматривают рост покупательной способности в качестве главного приоритета президента и правительства на 2019 год.

73% французов выступают за отмену осенью 2019 года второй трети налога на жилье для 80% населения.

Напомним, совет министров Франции представил законопроект о бюджете на 2019 год, который предусматривает ряд мер, касающихся повседневной жизни французов.

.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджетная реформа 2019 года во Франции предусматривает десять мер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить