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Священнослужители освятили участок трассы М-11 в Новгородской области

Общество

Чин освящения аварийного участка провели священники Новгородской епархии

д. Мясной Бор, Новгородская область, 25 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Водители автомобилей, которые поедут по автодороге М-11 в Новгородской области, теперь будут находиться под защитой. Участок скоростной автодороги в районе деревни Мясной Бор по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва освятили священники Новгородской епархии.

«Духовная поддержка всем, кто управляет автомобилем, регулирует дорожное движение и трудится на трассе заключается в молебном бдении, которое мы совершили», — сказал протоиерей Игорь Беловенцев, который провёл молебен.

По его словам, обряд совершён «с надеждой, что ответственность участников дорожного движения будет возрастать».

Напомним, торжественное открытие четвёртого участка автодороги М-11, который начинается в районе деревни Курское Тверской области и заканчивается у деревни Мясной Бор в Новгородской области, состоялась летом 2017 года. На новгородском участке автомагистрали зарегистрировано несколько смертельных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2018 года на территории Новгородской области только с участием детей было зарегистрировано около сотни аварий. Всего в ДТП пострадали 107 несовершеннлетних, двое — погибли.

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Дорожно-транспортные происшествия
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