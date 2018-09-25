Священнослужители освятили участок трассы М-11 в Новгородской области

д. Мясной Бор, Новгородская область, , 10:10 — REGNUM Водители автомобилей, которые поедут по автодороге М-11 в Новгородской области, теперь будут находиться под защитой. Участок скоростной автодороги в районе деревни Мясной Бор по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва освятили священники Новгородской епархии.

«Духовная поддержка всем, кто управляет автомобилем, регулирует дорожное движение и трудится на трассе заключается в молебном бдении, которое мы совершили», — сказал протоиерей Игорь Беловенцев, который провёл молебен.

По его словам, обряд совершён «с надеждой, что ответственность участников дорожного движения будет возрастать».

Напомним, торжественное открытие четвёртого участка автодороги М-11, который начинается в районе деревни Курское Тверской области и заканчивается у деревни Мясной Бор в Новгородской области, состоялась летом 2017 года. На новгородском участке автомагистрали зарегистрировано несколько смертельных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2018 года на территории Новгородской области только с участием детей было зарегистрировано около сотни аварий. Всего в ДТП пострадали 107 несовершеннлетних, двое — погибли.