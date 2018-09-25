В Москве 25 сентября стартовал отопительный сезон

Москва, , 10:01 — REGNUM В жилых домах и на объектах социальной сферы Москвы 25 сентября начали включать отопление. Об этом сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Отмечается, что решение о старте отопительного сезона принято согласно поступившему в адрес МОЭК распоряжению правительства Москвы.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем — на промышленные предприятия и в офисные здания», — отметили в компании.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством решение о запуске отопления принимается в том случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков отметил, что коммунальные службы Москвы начнут подключение отопления в городе со вторника, 25 сентября.

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