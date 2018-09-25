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Медведев утвердил строительство во Владивостоке музейного комплекса

Общество

Финансировать проект поручено фонду «Национальное культурное наследие»

Москва, 25 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым утверждаются параметры реализации проекта по созданию во Владивостоке театрально-образовательного и музейного комплекса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем, в частности, говорится, что финансирование инвестиционного проекта возьмет на себя Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». В ходе реализации проекта на предоставленных земельных участках будут снесены объекты недвижимости — в соответствии с утвержденным перечнем.

«Фонд за счет собственных средств обязуется осуществить проектирование и строительство объектов театрально-образовательного и музейного комплекса», — говорится в распоряжении.

В рамках проекта предполагается построить концертный зал Мариинского театра, музейный комплекс с фондохранилищем для размещения филиалов Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи и других музеев. Также на острове Русском будет создан филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, построены помещения для действующего во Владивостоке филиала Академии Русского балета, а также жилой комплекс для проживания преподавателей, артистов и общежития для обучающихся.

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Планируемый срок строительства: с четвертого квартала 2018 года по конец 2022 года. Напомним, что этот проект был представлен президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Приморский край в сентябре этого года.

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Развитие музеев
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