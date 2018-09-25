Росавтодору предложили отказаться от песка зимой на федеральных трассах

Москва, , 09:55 — REGNUM Современные методы зимнего содержания дорог без использования песка предложил протестировать на экспериментальных полигонах координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Васильев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, депутат предлагал создать экспериментальный участок в своём регионе — на трассе Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией», а также на трассе М-9 «Москва — Волоколамск — граница с Латвией».

Депутат сослался на опыт соседней Прибалтики, которая в вопросе зимнего содержания дорог обходится без песка, применяя только соли и реагенты.

«Движение от этого становится безопаснее: не загрязняются разметка и знаки, фары и зеркала, регистрационные знаки на машинах тоже остаются чистыми и хорошо читаются устройствами фотовидеофиксации. К тому же на большой скорости песок и камни, которые используются в составе противогололедных материалов на российских дорогах, вылетают из-под колёс и могут повредить другой транспорт. Но, к сожалению, ответ Росавтодора оказался формальной отпиской», — сообщил Васильев.

По его словам, ведомство не захотело проводить эксперимент на этих участках, сославшись на собственные нормы. По данным Росавтодора, соль якобы невозможно использовать из-за низкой интенсивности движения на дорогах Р-23 и М-9, а при каком потоке машин это становится возможным — не уточнили. Васильев отмечает, что на соседней территории Прибалтики движение менее активно, чем на указанных трассах, что не мешает дорожным службам использовать соль вместо песка.

Депутат отметил, что подведомственному Росавтодору отраслевому центру компетенции РОСДОРНИИ ежегодно из бюджета страны перечисляются крупные суммы — до 2024 года будет направлено 8 млрд рублей — что, по его словам, «никак не стимулирует ведомство пересмотреть давно устаревшие подходы к зимнему содержанию дорог и не зацикливаться годами на песчаных смесях».

Отметим, что Росавтодор планирует создать опытно-экспериментальные полигоны в разных климатических зонах страны, но для других целей — чтобы протестировать инновационные дорожно-строительные материалы, новые технологии в строительстве и ремонте трасс. Участки оснастят специальными датчиками, которые будут передавать информацию в единый центр. Экспериментальные полигоны будут расположены на действующих федеральных трассах, но конкретные участки пока еще не определены.