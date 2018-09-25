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На стройке в Подмосковье трудились полсотни нелегалов

Общество

Все иностранные граждане оштрафованы

Балашиха, Московская область, 25 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  В Московской области на строительном объекте незаконно работали иностранные граждане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 25 сентября, нелегалы были выявлены сотрудниками полиции в ходе рейда в городе Балашиха.

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Всего на стройке без соответствующих разрешений трудились 50 нелегальных мигрантов. Все они привлечены к административной ответственности.

«На каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Кроме того, под уголовную ответственность попали трое местных жителей. Их обвинили в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Подозреваемым может грозить до трёх лет тюрьмы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в иле 2018 года в посёлке Большевик Московской области были выявлены 35 киргизстанцев, которых незаконно удерживал и эксплуатировал представитель работодателя. Трудовые мигранты пожаловались на жизнь в антисанитарных условия, а также несоответствие обещанных зарплат фактически выплаченным.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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