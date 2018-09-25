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В Петербурге осуждена диспетчер «скорой», по чьей халатности умер мужчина

Общество

Несколько раз она отказывалась отправлять бригаду скорой помощи, в результате чего было упущено время для спасения больного

Санкт-Петербург, 25 сентября 2018, 09:47 — REGNUM  Диспетчер одной из городских станций скорой помощи в Петербурге признана виновной в преступной халатности, результатом которой стала смерть мужчины. Он скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как сообщили 25 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, трагедия произошла в ноябре 2017 года в Пушкинском районе. Жена заболевшего мужчины несколько раз звонила в «скорую», сообщая о лихорадочном состоянии, в котором находился ее муж.

Однако обвиняемая «не зарегистрировала вызов и не организовала своевременный выезд бригады для оказания скорой медицинской помощи больному, в результате чего было утрачено время, которое могло быть использовано для оказания ему своевременной медицинской помощи», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Спустя 10 часов, когда мужчину все-таки госпитализировали, было уже поздно, и он скончался в инфекционной больнице от инфекционно-токсического шока. Следствие нашло прямую причинно-следственную связь между поведением диспетчера (фельдшера по приёму вызовов) и гибелью больного, которого можно было спасти, если бы врачи прибыли раньше.

Как сообщили в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга, подсудимая вину признала, в преступлении раскаялась. В судебном заседании она принесла вдове умершего мужчины извинения, которые были приняты.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального и материального вреда в размере 543 071 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга обеспокоены растущей смертностью жителей города от различных заболеваний. В частности, планируется реформировать службу скорой помощи, которая в Петербурге оказалась слишком децентрализована и разобщена на различные подразделения.

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