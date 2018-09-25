В Ростовской области вандалы надругались над памятником в Мухиной балке

Аксай, Ростовская область, , 09:42 — REGNUM В Ростовской области неизвестные надругались над памятником, расположенным на территории природоохранного заповедника регионального значения. У входа в Мухину балку неизвестные вырвали фонарь и оставили кучу мусора.

«Ужасный акт вандализма произошел в Мухиной балке в Аксае. Люди, удовлетворяющие свои низкие потребности, уничтожили новую достопримечательность города. Давайте примем меры и впредь не допустим подобного», — написал автор подтверждающих фотоснимков.

Памятный знак, обозначающий вход в Мухину балку, установили в Аксае в начале сентября 2018 года. Он представляет собой бронзовый знак в виде раскрытой книги, на страницах которой высечены дата основания природного парка и его прежние названия. Прилегающую к памятнику территорию благоустроили — вымостили площадку плиткой, установили скамейки и фонари. В планах местных властей — реконструировать природную достопримечательность и превратить её в ухоженный ландшафтный парк.

ИА REGNUM отмечает, что на территории заповедника в настоящее время действует военно-исторический музей с выставкой военной техники под открытым небом и многоярусным бункером 1960 годов.