В Кемерово в память о погибших в «Зимней вишне» в небо запустили белые шары

Кемерово, , 09:34 — REGNUM Прошло полгода со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Сегодня, 25 сентября, возле народного мемориала неподалёку от места, где ранее стояло здание торгового центра, собрались родственники и близкие погибших в пожаре. В память о жертвах они запустили в небо белые воздушные шары.

Напомним, 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова произошёл пожар. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети. 14 июля здание ТРЦ начали сносить.

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21 августа демонтаж ТРЦ был завершён. На его месте власти обещают разбить сквер.

Отметим, что фигурантами по уголовному делу о гибели людей в пожаре в «Зимней вишне» проходят более десяти человек.

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