Вторник, 25 Сентября 2018 года
10:02:06 МСК

Bloomberg: выяснилась причина увольнения основателей Instagram

Общество

Де-факто Instagram может перестать быть отдельным от Facebook приложением

Bloomberg: выяснилась причина увольнения основателей Instagram
Увольнение

Вашингтон, 25 сентября 2018, 09:31 — REGNUM  Одной из версий ухода основателей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера из компании могут быть их разногласия с гендиректором Facebook Марком Цукербергом. Об этом сообщает 25 сентября агентство Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что Цукерберг выступает за более тесную интеграцию Instagram и Facebook, де-факто Instagram может перестать быть отдельным от Facebook приложением. Такая позиция гендиректора Facebook не устраивала генерального директора Instagram Систрома и технического директора Кригера, уточняет издание.

Напомним, 24 сентября газета The New York Times сообщила, что об уходе топ-менеджеров соцсети Instagram уже уведомлена дирекция Instagram и Facebook. Уходящие из Instagram руководители намекнули на то, что они намерены работать над каким-то новым проектом.

Читайте также: Instagram покинули двое основателей сервиса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить