Bloomberg: выяснилась причина увольнения основателей Instagram

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Одной из версий ухода основателей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера из компании могут быть их разногласия с гендиректором Facebook Марком Цукербергом. Об этом сообщает 25 сентября агентство Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что Цукерберг выступает за более тесную интеграцию Instagram и Facebook, де-факто Instagram может перестать быть отдельным от Facebook приложением. Такая позиция гендиректора Facebook не устраивала генерального директора Instagram Систрома и технического директора Кригера, уточняет издание.

Напомним, 24 сентября газета The New York Times сообщила, что об уходе топ-менеджеров соцсети Instagram уже уведомлена дирекция Instagram и Facebook. Уходящие из Instagram руководители намекнули на то, что они намерены работать над каким-то новым проектом.

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