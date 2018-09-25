Названы самые нелепые жалобы туристов

Лондон, , 09:26 — REGNUM Список наиболее нелепых жалоб, поступавших со стороны туристов, обнародовала британская газета The Guardian. Журналисты издания проанализировали отзывы туристов с портала TripAdvisor, а также данные исследований туристических агентств Abta и Thomas Cook.

По данным издания, чаще всего от отдыхающих поступают довольно странные претензии в адрес пляжей и достопримечательностей.

Так, один из туристов, взобравшись на самую высокую гору Великобритании Бен-Невис, посетовал на то, что она оказалась «слишком высокая и крутая». Путешественница, поранившая ногу на пляже в Корнуолле, была недовольна тем, что в воде был камень.

Еще один турист выразил мнение, что «песок в брошюре не был похож на песок на пляже». Были также и те путешествинники, кому девушки на пляже показались слишком обнаженными, а еда в Индии — слишком «острой».

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