МЧС опровергло версию о взрыве газа в многоэтажном доме Саратова

Саратов, , 09:15 — REGNUM В Саратове специалисты продолжают выяснять причины, которые привели к пожару в жилом доме по улице Буровая. По предварительным данным, версия о взрыве бытового газа, озвученная очевидцами, не подтвердилась. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС региона 25 сентября.

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В мэрии города заявили, что власти готовы оказать помощь гражданам, пострадавшим от пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в доме № 11 по улице Буровая в городе Саратове вспыхнул вечером 24 сентября. Началось в одной из квартир на втором этаже. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Было эвакуировано 75 человек, из них 15 детей. Всего, по информации ЕДДС, в доме проживает 493 человека.

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Однако без пострадавших не обошлось. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили травмы и ожоги и в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков.

В настоящее время электроснабжение восстановлено во всём доме за исключение первого и второго этажей третьего подъезда, газоснабжение в целях безопасности по-прежнему отключено.

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