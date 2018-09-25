Томские вузы – лучшие в Сибири по привлекательности для абитуриентов

Томск, , 08:59 — REGNUM Анализ данных по поступлению в вузы и межрегиональных перетоков молодежи между сибирскими регионами показал, что лидерство в рейтинге университетов по привлекательности для абитуриентов в 2018 году удерживают Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ). Все вузы расположились в тройке первых в исследовании, опубликованном 25 сентября изданием «Эксперт-Сибирь».

Авторы рейтинга сообщили, что в консолидированный список кандидатов были отобраны 18 университетов Сибири, присутствующие в топ-100 существующих рейтингов. Это все «особые вузы» (НИУ, 5−100), опорные и ведущие классические университеты и ряд других. Это один вуз из Омска: ОмГТУ, три из Барнаула: классический, медицинский и технический университеты, три университета Новосибирска (НГУ, НГМУ, НГТУ), пять университетов Томска, один из Кемерово (КемГУ), два из Красноярска (СФУ и СибГУ), два из Иркутска — ИГУ и ИРНИТУ.

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В основе рейтинга — комплексный подход, учитывающий отношение количества поступивших в университет из других регионов к общему количеству поступивших «бюджетников». С 2017 года учитывается количество всех поступивших на первый курс бакалавриата и специалитета. Дополнительным параметром, позволяющим оценить ситуацию более комплексно, в этой системе является средний балл ЕГЭ по университету.

«Уже третий год действует простое правило: как только данные предоставляет Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ, Томск), то он занимает безусловное первое место. <…> В тройке — еще два томских университета, ТПУ и ТГАСУ. Первый — один из лучших региональных университетов страны, второй — относительно небольшой университет, умудряющийся сохранить качественный набор в условиях, когда архитектурные направления подготовки есть почти в каждом регионе», — говорится в исследовании.

ТОП-10 университетов Сибири по привлекательности для абитуриентов в 2018 году

Сибирский государственный медицинский университет (62,5). Томский политехнический университет (61,4). Томский государственный архитектурно-строительный университет (49,7). Сибирский федеральный университет (39,5). Алтайский государственный университет (38,9). Новосибирский государственный технический университет (36,1). Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (32,4). Новосибирский государственный университет (26,7). Омский государственный технический университет (20,2). Иркутский национальный исследовательский технический университет (16,4).

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