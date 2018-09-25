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Конфликт в Конго осложняет борьбу с лихорадкой Эбола

Общество

На востоке страны вспыхнули боевые столкновения, жертвами которых стали 21 мирный житель

Киншаса, 25 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  Агентства по оказанию помощи в профилактике лихорадки Эбола вынуждены были приостановить свою работу в Демократической республике Конго ввиду вспыхнувшего здесь насилия, сообщает 25 сентября Al Jazeera.

На востоке страны вспыхнули боевые столкновения, жертвами которых стали 21 мирный житель. Вооруженные силы страны обвинили в этом повстанческие отряды. Причиной эскалации насилия стали приближающиеся в стране выборы.

Напомним, жертвами лихорадки Эбола уже стали по меньшей мере 97 человек. Вирус вспыхнул сразу в нескольких регионах страны в том числе на границе с Угандой, что чревато распространением болезни.

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Лихорадка Эбола
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