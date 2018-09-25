Новосибирские аграрии намолотили млн тонн зерна, власти настроены позитивно

Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирской области зерновые культуры убраны с 34% от общей уборочной площади (479 тысяч га). Аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

По данным, которые озвучил и.о. министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко, уборочную кампанию сейчас ведут все 30 районов.

«Несмотря на непростые погодные условия уборочной, валовый сбор зерна уже составил чуть более 1 млн тонн при урожайности 21,7 центнера с гектара. В целом, урожайность в этом году выше прошлого, — сказал Лещенко. — За прошедшую неделю зерновых убраны больше, чем за весь предшествующий период проведения уборочной кампании».

Как уточнили в новосибирском Минсельхозе, за прошлую неделю сельхозпроизводителям региона было направлено 39 млн рублей средств господдержки, с начала года — более 2,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, в том числе 211 млн рублей были выделены из резервного фонда на возмещение части затрат на приобретение ГСМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские власти заявили, что несмотря на то, что темпы уборочной кампании в 2018 году ниже прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий, урожайность зерновых и зернобобовых культур выше, а потому опасений, что региону не хватит зерна, нет.

Напомним, что дожди и холод во время посевной посевной, привели к смещению сроков, в том числе созревания и уборки зерновых. Сказалась и непогода в августе — когда в период уже уборочной количество осадков в некоторых районах превышали два и более раз.

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Отметим, что в ходе уборочной сельхозпроизводителям Новосибирской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 млн га, включая основную сельскохозяйственную культуру — пшеницу — на площади 900 тысяч га.

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