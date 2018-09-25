В Восточном Казахстане обнаружили источник заражения сибирской язвой

Астана, , 08:41 — REGNUM Источником возникновения сибирской язвы в Восточно-Казахстанской области стало захоронение 1972 года с образцами инфекции, сообщает 25 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) области Даниала Ахметова.

По его словам, захоронение находится в 5 км от места убоя больного животного, от которого заразился житель села Малонарымка Катон-Карагайского района.

Специалисты считают, что споры сибирской язвы могли выйти на поверхность в результате паводков. В настоящее время выполняются работы по отводу грунтовых вод от места захоронения, а также обеззараживание местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в инфекционном отделении больницы Усть-Каменогорска скончался житель села Малонарымка с предварительным диагнозом сибирская язва. 22 сентября в Катон-Карагайском районе был введен карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из районов Восточного Казахстана введен карантин по сибирской язве