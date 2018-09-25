Вторник, 25 Сентября 2018 года
10:04:04 МСК

В Восточном Казахстане обнаружили источник заражения сибирской язвой

Общество

Споры сибирской язвы могли выйти на поверхность в результате паводков

Астана, 25 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  Источником возникновения сибирской язвы в Восточно-Казахстанской области стало захоронение 1972 года с образцами инфекции, сообщает 25 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) области Даниала Ахметова.

По его словам, захоронение находится в 5 км от места убоя больного животного, от которого заразился житель села Малонарымка Катон-Карагайского района.

Специалисты считают, что споры сибирской язвы могли выйти на поверхность в результате паводков. В настоящее время выполняются работы по отводу грунтовых вод от места захоронения, а также обеззараживание местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в инфекционном отделении больницы Усть-Каменогорска скончался житель села Малонарымка с предварительным диагнозом сибирская язва. 22 сентября в Катон-Карагайском районе был введен карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из районов Восточного Казахстана введен карантин по сибирской язве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сибирская язва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить