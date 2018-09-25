Астана и Афины планируют отменить визы для владельцев служебных паспортов

Афины , , 08:21 — REGNUM Профильные ведомства Казахстана и Греции подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма, сообщили 25 сентября в пресс-службе МИД Казахстана.

Документ был подписан в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Стороны подписали также протокол комиссии, который закрепляет основные договоренности, в том числе отмену визового режима для владельцев служебных паспортов.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и Грецией вырос на 10,5%, до $980,6 млн. Казахстанский экспорт составил $964 млн (98%). По итогам первых семи месяцев 2018 года, товарооборот между странами увеличился на 20%, до $750 млн.

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