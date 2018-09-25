Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:32:45 МСК

Киевлянка сочла дискриминацией лишение ее титула «Мисс Украина»

Общество

В правилах было указано, что к конкурсу допускаются незамужние и бездетные девушки

Киев, 25 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  Решение организаторов конкурса «Мисс Украина-2018» о дисквалификации его победительницы, киевлянки Вероники Дидусенко, сама девушка считает дискриминационным. Об этом сообщает телеканал «ТСН».

Отмечается, что Дидусенко была лишена завоеванного титула и дисквалифицирована после того, как обнаружилось, что участница «Мисс Украина-2018» не соответствует требованием конкурса. В частности, в правилах было указано, что к конкурсу допускаются незамужние и бездетные девушки.

Выяснилось, что Дидусенко не соответствует данным критериям. По мнению самой девушки, требования, регламентирующие семейное положение участниц, являются дискриминацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Москве, в молодёжном доме «Планета КВН» завершился финал конкурса «Миссис Россия — 2018». В итоге королевой красоты среди замужних женщин стала уроженка города Кимры Тверской области Анна Телегина.

Читайте также: Титул «Миссис России 2018» получила Анна Телегина из Твери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурсы красоты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить