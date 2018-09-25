Киевлянка сочла дискриминацией лишение ее титула «Мисс Украина»

Киев, , 08:11 — REGNUM Решение организаторов конкурса «Мисс Украина-2018» о дисквалификации его победительницы, киевлянки Вероники Дидусенко, сама девушка считает дискриминационным. Об этом сообщает телеканал «ТСН».

Отмечается, что Дидусенко была лишена завоеванного титула и дисквалифицирована после того, как обнаружилось, что участница «Мисс Украина-2018» не соответствует требованием конкурса. В частности, в правилах было указано, что к конкурсу допускаются незамужние и бездетные девушки.

Выяснилось, что Дидусенко не соответствует данным критериям. По мнению самой девушки, требования, регламентирующие семейное положение участниц, являются дискриминацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Москве, в молодёжном доме «Планета КВН» завершился финал конкурса «Миссис Россия — 2018». В итоге королевой красоты среди замужних женщин стала уроженка города Кимры Тверской области Анна Телегина.

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