Авиасообщение между Камчаткой и Парамуширом возобновят в течение суток

Южно-Сахалинск, , 08:02 — REGNUM Жители самого северного острова Курильской гряды Парамушира, которые остались без воздушного и морского сообщения с Камчаткой, доставят вертолетом на материк в течение ближайших суток, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Правительство Сахалинской области достигло договоренностей с авиакомпанией «Витязь-Аэро» о предоставлении вертолета для перевозки пассажиров, — говорится в сообщении. — Людей начнут доставлять воздушным судном в течение ближайших суток».

Отмечается, что возможности полетов и их частота будут зависеть от погодных условий. Сейчас прорабатываются различные варианты решения проблемной ситуации. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы возобновить транспортное сообщение между Камчаткой и Парамуширом, отметили в правительстве.

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Напомним, жители Парамушира остались без воздушного и морского сообщения с Камчаткой из-за ремонта теплохода «Гипанис» — единственного морского перевозчика. Добраться до материка жители не могут с 23 сентября.

Повреждения судно получило при швартовке — теплоход, прибывший 23 сентября днём из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, врезалось носовой частью в пирс. Теперь судно отправлено на ремонт.

При этом без воздушного сообщения жители острова живут уже вторую неделю. Авиаперевозчика — частную авиакомпанию «Витязь-Аэро» не устраивают действующие тарифы, утверждённые три года назад.

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