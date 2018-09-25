Верховный муфтий Казахстана призвал к компромиссу в вопросе ношения платков

Актюбинск, Казахстан, , 08:03 — REGNUM В вопросе несоответствия религиозных платков школьной форме в Казахстане необходимо найти компромисс, заявил верховный муфтий республики Серикбай кажы Ораз, передает 24 сентября телеканал «Астана».

По мнению муфтия, родители, которые не отправляют девочек в школу из-за требования снятия платков, поступают неправильно. Серикбай кажы Ораз считает, что дети должны сами сделать свой выбор, и родители не должны мешать им.

Отметим, по данным отдела образования Актюбинска, на начало 2018/2019 учебного года в школах города насчитывалось 43 девочки, которые отказались снять платки. Позже 15 родителей согласились снять с детей платки, а 28 учениц перестали посещать школу.

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