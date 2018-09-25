Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:33:43 МСК

В Москве за сутки выпало 29% месячной нормы осадков

Общество

За прошедшие сутки в городе выпало 19 мм осадков

Москва, 25 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  За период с 24 по 25 сентября в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы.

«По предварительным расчетам, к 6:00 мск в городе выпало 29% месячной нормы осадков», — уточнил источник.

Собеседник агентства отметил, что за прошедшие сутки в городе выпало 19 мм осадков, при этом норма в сентябре составляет 65 мм.

Ранее на сайте Росгидромета сообщалось, что с 24 по 26 сентября в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.

Читайте также: Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве до 26 сентября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить