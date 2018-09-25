В Москве за сутки выпало 29% месячной нормы осадков

Москва, , 07:59 — REGNUM За период с 24 по 25 сентября в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы.

«По предварительным расчетам, к 6:00 мск в городе выпало 29% месячной нормы осадков», — уточнил источник.

Собеседник агентства отметил, что за прошедшие сутки в городе выпало 19 мм осадков, при этом норма в сентябре составляет 65 мм.

Ранее на сайте Росгидромета сообщалось, что с 24 по 26 сентября в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.

Читайте также: Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве до 26 сентября