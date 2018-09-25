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Главный университет Никарагуа возобновляет свою работу после беспорядков

Общество

Во время попытки государственного переворота здание вуза послужило логовом заговорщиков и серьезно пострадало

Манагуа, 25 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Национальный автономный университет Никарагуа в Манагуа вновь открывает свои двери для студентов после установления порядка в стране, сообщает агентство Prensa Latina.

Первые занятия после почти полугодичного перерыва состоятся 29 сентября. В восстановлении деятельности университета приняли участие десятки студентов.

Здание университета служило штабом вооруженной оппозиции во время попытки государственного переворота в стране. После ареста террористов полиция обнаружила в аудиториях самодельное оружие и коктейли молотова. Учебный инвентарь и оборудование вуза было разграблено или сожжено.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины апреля до конца июля оппозиция пыталась свергнуть президента Никарагуа Даниэля Ортегу, организовывая блокады трасс и совершая нападения на административные учреждения. По данным правительства страны, за это время погибли 198 человек. Власти Никарагуа обвинили США в финансировании и обучении оппозиционеров.

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