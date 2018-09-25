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В Москве и области 25 сентября ожидаются дожди

Общество

Максимальная температура воздуха в дневные часы в столице России не превысит +10...+12 °C

В Москве и области 25 сентября ожидаются дожди
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь

Москва, 25 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  Синоптики предупреждают, что Москва и Подмосковье 25 сентября останутся под влиянием циклона. Дожди будут продолжаться весь день, такие данные приводит портал «Метеоновости».

По сведениям метеослужбы, максимальная температура воздуха в дневные часы в столице России не превысит +10…+12 °C. Ветер ожидается западный со скоростью 5−10 м/с, однако его порывы местами могут достигать 15−20 м/с. Атмосферное давление понизится и днем 25 сентября составит до 738 мм рт. столба, что на 10 единиц ниже нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября синоптики метеоцентра «Фобос» не исключили вероятности выпадения первого снега в Москве 26 сентября. В метеослужбе уточнили, что в среду, 26 сентября, в утренние и ночные часы возможно понижение температуры воздухе до 0 °C и выпадение первого снега в отдельных районах Москвы.

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