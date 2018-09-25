Челябинск превратили в свалку: в город срочно стягивают мусоровозы

Челябинск, , 07:47 — REGNUM В Челябинск срочно отправляют мусоровозы из других территорий Южного Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Привлечь мусоровозы из других территорий распорядился глава области Борис Дубровский. Это должно повлиять на более быстрое решение проблемы вывоза мусора с территории Челябинска.

Напомним, 23 сентября глава города Евгений Тефтелев ввёл режим повышенной опасности, а ситуация была названа предчрезвычайной. Причиной таких заявлений стал мусорный коллапс. Несколько дней мусор из многих территорий города не вывозился. Ряд перевозчиков просто отказались выполнять свою работу.

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Этому предшествовало окончательное закрытие челябинской городской свалки, которая отравляла окружающую среду 69 лет. 11 сентября доступ на неё был перекрыт. Водители мусоровозов пытались прорваться на территорию и разгрузиться, но на их пути нерушимой стеной встали наряды ГИБДД и общественники.

После этого перевозчики стали разгружать мусор где придётся, а зачастую и вовсе отказались вывозить мусор. Причина проста — их не устроило то, что теперь отходы надо возить на более дальние расстояния, при этом тарифы остались прежними. Под этим предлогом работу прекратили порядка 10 подрядчиков. Итогом стал мусорный коллапс. На улицах, во дворах скопились кучи мусора.

В город срочно вышел оператор из Магнитогорска. Также привлечена техника из Златоуста, Миасса, из Екатеринбурга и Кургана. Вывоз мусора возобновили. На расчистку города от завалов, по оптимистичным оценкам, потребуется десять дней.