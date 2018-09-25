Борьба с экстремизмом: Прикамье на цензуру выделяет 2 млн рублей

Пермь, , 07:48 — REGNUM Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало объявление об аукционе, который связан с цензурой. Заказчик ищет специалистов, которые проводили бы лингвистические и психолого-лингвистические экспертизы на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера. Начальная цена лота составляет 2 млн рублей.

Проведение тендера назначено на 5 октября. В качетсве единицы измерения указаны человеко-часы. До 31 декабря 2018 года их количество, согласно техзаданию, должно составить 1062. В стоимостном выражении один человеко-час равен 1883,24 рубля.

Стоит отметить, что в документации оговаривается то, что помимо министерства территориальной безопасности заказать экспертизу могут и сотрудники УФСБ и УМВД региона. Для производства исследований, экспертиз исполнителю предоставляются материалы в виде аудиофайлов, литературных, печатных изданий, текстов и иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы, необходимые для разъяснения возникающих вопросов (при этом непосредственные объекты исследования в постановлении (определении) индивидуализируются.