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Возбуждено дело в отношении замруководителя администрации Читы

Общество

Скурыдин стал фигурантом уголовного производства еще в августе 2018 года

Возбуждено дело в отношении замруководителя администрации Читы
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Чита, 25 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  В отношении председателя комитета городского хозяйства, заместителя главы администрации Читы Сергея Скурыдина возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

По информации ИА «Чита.ру», Скурыдин стал фигурантом уголовного производства еще в августе 2018 года, его подозревают в «неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию города Читы. Следственные действия были связаны с делом о мошенничестве в особо крупных размерах, возбужденном против одного из бывших высокопоставленных чиновников.

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