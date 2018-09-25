Коллекции ботанического сада в Перми восстановили на 90%

Пермь, , 07:35 — REGNUM Сотрудники Ботанического сада Пермского университета восстановили около 90% растений открытого грунта, пострадавших в результате затопления в октябре 2017 года, сообщила пресс-служба вуза.

Саженцы и семена погибших растений в пермском ботсаду получали из 20 точек мира. В результате из 150 видов растений, которые пострадали в результате аварии на водопроводе, высажены растения 132 наименований. Кроме того, помощь в восстановлении коллекции оказала компания «Новогор-Прикамье», обслуживающей сети, на которых произошла авария. Оставшиеся растения ученые планируют восстановить за два года.

«Некоторые виды были уникальными: одни мы привозили из отпусков и экспедиций, другие выращивали из семян самостоятельно. Поэтому на полное восстановление требуется определенное время», — сообщил директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин.

Напомним, в октябре прошлого года из-за прорыва водопровода под водой оказалось 50% северной части сада. Пострадало около 2500 видов растений открытого грунта, в том числе около 150 видов, занесённых в Красную книгу РФ и Пермского края.

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