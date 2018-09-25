Свердловчане успешно выступили в чемпионате по стандартам WorldSkills

Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM Свердловчане показали высокий результат на первом национальном чемпионате по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». Участие в соревнованиях приняли более 130 участников из 28 регионов. Состязания в профессиональном мастерстве прошли по 26 компетенциям.

«Этот чемпионат получился весьма удачным и очень хорошим. Мы искренне волновались, потому что думали, что некоторые задания, которые есть в мировом движении WorldSkills, будут не по плечу нашим профессионалам пятидесятилетнего возраста. Но к счастью, мы сильно ошиблись. Результаты, которые были продемонстрированы, показали, что профессионализм не зависит от возраста практически», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Так, «золото» в копилку региона принесли Гали Юсупов, выступавший в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», и Владимир Симакин, победивший в номинации «Видеопроизводство». Серебряную медаль в компетенции «Программные решения для бизнеса» завоевал Александр Белоусов. В компетенции «Электромонтаж» в числе призеров сразу два представителя Свердловской области: «золото» присуждено Булату Ибраеву, а бронзовая медаль — Геннадию Лысаковскому. Также бронзовую медаль в компетенции «Поварское дело» завоевала Альфира Шалгина. В направлении «Хлебопечение» Свердловская область получила и первое, и третье места: золотая медаль присуждена Эльмире Расковаловой, а бронзовая — Елене Захаровой.

Как отметили эксперты соревнований, конкурсантам старшего возраста свойственно очень ответственное отношение к процессу, терпение и аккуратность, что полностью подтверждают высокие баллы медалистов чемпионата.

«Навыки мудрых» — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу которого в следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных соревнований. В 2018 году чемпионат организуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке правительства Москвы, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, а также Федеральной службы по труду и занятости «Роструд».