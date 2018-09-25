Оренбургский и Аньхойский вузы проведут дни китайской и российской культуры

Оренбург, , 07:23 — REGNUM Сотрудники Оренбургского государственного университета (ОГУ), посетившие Аньхойский университет города Хэфэй (КНР), достигли договоренности о проведении Дней китайской и российской культуры, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что в ходе визита в Китай представители ОГУ передали предварительно согласованные обеими сторонами договоры о сотрудничестве оренбургского и китайских вузов.

Директор Центра китайского языка и китайской культуры ОГУ Христина Никифорова пояснила, что кроме проведения Дней китайской и российской культуры стороны обсудили возможность получения грантов для совместных научных исследований по изучению и популяризации Оренбургской области и провинции Аньхой.

В свою очередь начальник управления международного сотрудничества Эдуард Ясаков сообщил, что китайские вузы видят перспективы долгосрочного сотрудничества с ОГУ, начиная с реализации программ изучения русского языка как иностранного на базе российского университета. А в дальнейшем — включенного обучения китайских студентов по другим направлениям подготовки и двудипломного образования.

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