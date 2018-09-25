Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:35:58 МСК

Оренбургский и Аньхойский вузы проведут дни китайской и российской культуры

Общество

Университеты также посвятят исследования Оренбургской области и провинции Аньхой

Оренбург, 25 сентября 2018, 07:23 — REGNUM  Сотрудники Оренбургского государственного университета (ОГУ), посетившие Аньхойский университет города Хэфэй (КНР), достигли договоренности о проведении Дней китайской и российской культуры, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что в ходе визита в Китай представители ОГУ передали предварительно согласованные обеими сторонами договоры о сотрудничестве оренбургского и китайских вузов.

Директор Центра китайского языка и китайской культуры ОГУ Христина Никифорова пояснила, что кроме проведения Дней китайской и российской культуры стороны обсудили возможность получения грантов для совместных научных исследований по изучению и популяризации Оренбургской области и провинции Аньхой.

В свою очередь начальник управления международного сотрудничества Эдуард Ясаков сообщил, что китайские вузы видят перспективы долгосрочного сотрудничества с ОГУ, начиная с реализации программ изучения русского языка как иностранного на базе российского университета. А в дальнейшем — включенного обучения китайских студентов по другим направлениям подготовки и двудипломного образования.

Читайте также: Студенты из Японии узнают о законодательстве России на лекциях в Оренбурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить