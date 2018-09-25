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Суд арестовал блогера Навального на 20 суток

Общество

За нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью или имущества

Суд арестовал блогера Навального на 20 суток
IlyaIsaev
Алексей Навальный

Москва, 25 сентября 2018, 07:15 — REGNUM  Блогер Алексей Навальный приговорен к административному аресту на 20 суток, соответствующее решение принял Симоновский суд Москвы 24 сентября.

Суд признал Навального виновным в нарушении установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью или имущества.

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Согласно протоколу, блогер призывал к участию в несанкционированном митинге 9 сентября на Тверской улице в столице через свой сайт, Twitter и YouTube-канал. В результате протестующие повредили транспортные средства, в том числе полицейский автомобиль, а также причинили травмы сотрудникам правопорядка.

Напомним, Навальный был задержан 24 сентября сразу после отбытия очередного ареста в спецприемнике, куда он был отправлен 27 августа за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия»). Такое решение принял Тверской суд Москвы.

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Дела Алексея Навального
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