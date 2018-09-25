Алтайский край за лето посетили более миллиона туристов

Барнаул, , 07:12 — REGNUM За минувшее лето Алтайский край посетили 1 млн 68 тысяч туристов, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 10,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 сентября, в краевом управлении по внешним связям, туризму и курортному делу.

В целом по итогам восьми месяцев 2018 года турпоток в регионе составил 1 млн 483 тысячи человек, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным управления, чаще всего туристы посещали город-курорт Белокуриху, Барнаул, особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», озеро Ая и Алтайский район, Смоленский район, Горную Колывань, озеро Большое Яровое, соленые озёра Степного Алтая. В июле и августе по выходным общая загруженность средств размещения доходила до 90−100%.

Добавим, в Алтайском крае функционируют 990 туристских предприятий. В регионе насчитывается около 51 тысячи мест размещения, в том числе 19,8 тысячи круглогодичных.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за пять месяцев 2018 года Алтайский край посетили 680 тысяч отдыхающих, что на 3% меньше, чем за тот же период 2017 года.

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