Записали мужчину женщиной: за ошибку паспортистки заплатил Минфин

Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась история с ошибкой экс-сотрудницы местного подразделения УФМС. Инцидент произошёл ещё в 2013 году, в итоге отпуск мужчины и его спутницы оказался сорван, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Парочка собиралась гна отдых в Таиланд. Но мужчину из России не выпустили. Оказалось, что в его паспорте указан женский пол. Спутница гражданина тоже отказалась от путешествия.

Тур в Таиланд обошёлся им в 78 425 рублей. Убытки они решили взыскать через суд. Ленинский райсуд Екатеринбурга в апреле 2015 года обязал Минфин России уплатить гражданам деньги. Всего по суду министерство заплатило им 57 673 рубля.

Третьим лицом в деле было заявлено УФМС. Паспортистка Галина М. своей вины не отрицала. Минфин возместил пострадавшим понесённые ими расходы. И затем его представители подали в Чкаловский райсуд Екатеринбурга иск к паспортистке, о взыскании этих денег с неё.

В июле иск Минфина был рассмотрен. Однако суд назначил к уплате женщиной в бюджет заметно меньшую сумму — 7 тыс. рублей, плюс госпошлина — 400 рублей.