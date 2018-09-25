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Записали мужчину женщиной: за ошибку паспортистки заплатил Минфин

Общество

Также с частью денег рассталась и экс-сотрудница ФМС. Ошибка была допущена в 2013 году. Из-за этого отпуск гражданина и его спутницы оказался сорван

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 05:45 — REGNUM  В Екатеринбурге завершилась история с ошибкой экс-сотрудницы местного подразделения УФМС. Инцидент произошёл ещё в 2013 году, в итоге отпуск мужчины и его спутницы оказался сорван, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Парочка собиралась гна отдых в Таиланд. Но мужчину из России не выпустили. Оказалось, что в его паспорте указан женский пол. Спутница гражданина тоже отказалась от путешествия.

Тур в Таиланд обошёлся им в 78 425 рублей. Убытки они решили взыскать через суд. Ленинский райсуд Екатеринбурга в апреле 2015 года обязал Минфин России уплатить гражданам деньги. Всего по суду министерство заплатило им 57 673 рубля.

Третьим лицом в деле было заявлено УФМС. Паспортистка Галина М. своей вины не отрицала. Минфин возместил пострадавшим понесённые ими расходы. И затем его представители подали в Чкаловский райсуд Екатеринбурга иск к паспортистке, о взыскании этих денег с неё.

В июле иск Минфина был рассмотрен. Однако суд назначил к уплате женщиной в бюджет заметно меньшую сумму — 7 тыс. рублей, плюс госпошлина — 400 рублей.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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