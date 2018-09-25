Врач Минеральных Вод стал фигурантом уголовного дела после смерти пациента

Минеральные воды, Ставропольский край, , 05:32 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении терапевта больницы в городе Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«В Минеральных Водах врач-терапевт подозревается в причинении смерти по неосторожности пациенту», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что житель Минеральных вод умер из-за врачебной ошибки в октябре 2017 года. После осмотра его в больнице он был отправлен домой, где умер в тот же день от ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.

«После осмотра в приемном отделении больной нуждался в госпитализации в кардиологическое отделение для оказания необходимой медицинской помощи», — отметили в Следственном комитете.

Напомним, в Ставрополе 19 июня умерла после родов женщина, которой сделали кесарево сечение. Родственники винят в гибели женщины, у которой остались дети, медицинский персонал, халатно отнесшийся к пациенте.

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