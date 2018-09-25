«ВКонтакте» выдала средователям переписку подозреваемого в экстремизме

Москва, , 05:20 — REGNUM Следственный комитет Санкт-Петербурга получил от администрации социальной сети «ВКонтакте» личную переписку подозреваемого в экстремизме жителя города Эдуарда Никитина с разрешения суда, сообщает Нева.Today.

Сообщается, что центр «Э» запросил информацию об IP-адресах пользователя, его адресах электронной почты, номера телефонов, а также личную переписку в соцсетях. Сообщается, что также провайдер «Дом.ru Interzet» предоставил правоохранителям данные об IP-адресах, с которых пользователь заходил в соцсеть.

Отмечается, что ведомство отправляло запросы к соцсети и провайдеру еще в период с 2015 по 2016 год, сейчас же суд удовлетворил ходатайства следователей.

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