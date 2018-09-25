Оставшаяся без короны «Мисс Украина — 2018» выразила протест

Киев, , 04:08 — REGNUM Протест выразила лишенная звания «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко, передает телеканал ТСН.

Лишение ее короны из-за наличия ребенка и замужества в прошлом она назвала дискриминацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дидусенко лишилась титула «Мисс Украина — 2018» через четыре дня после конкурса из-за предоставления недостоверной информации организаторам конкурса.

Так, уже после победы, оказалось, что в прошлом Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок, что условиями конкурса не допускается.

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