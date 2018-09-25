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Подозреваемые в теракте на параде в Иране задержаны

Общество

Несколько человек находятся в полиции

Тегеран, 25 сентября 2018, 01:00 — REGNUM  Несколько человек задержаны по подозрению в причастности к теракту в городе Ахвазе (Иран), со ссылкой на Махмуда Алави, иранского министра по делам разведки, сообщает Tasnim.

Напомним, 29 человек погибли и 90 получили ранения в результате теракта на военном параде в Ахвазе. По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, ответственность несут «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что к финансированию теракта причастны Саудовская Аравия и ОАЭ. Также он упомянул США.

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