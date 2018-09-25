Киевский суд отказал нацистам в переименовании проспекта в честь Шухевича

Киев, , 00:10 — REGNUM Неонацистской партии «Свобода» не удалось добиться отмены запрета на переименование проспекта генерала Ватутина в честь одного из главарей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это значит, что, несмотря на принятое решение Киевсоветом, проспект продолжает носить имя настоящего героя — Ватутина», — заявила правозащитница.

Напомним, в конце июля 2017 года Киевсовет принял решение переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича. В борьбе за отмену этого решения киевских депутатов приняла активное участие Елена Бережная — мать трагически погибшего депутата Верховной рады Ирины Бережной. Она организовывала сбор подписей и митинги против чествования нацистского преступника.

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