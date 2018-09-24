Курган в пробках: сорваны сроки ремонта одной из центральных улиц

Курган, , 22:15 — REGNUM В Кургане сорваны сроки ремонта одной из центральных улиц. Последние два с половиной месяца здесь регулярно возникают автомобильные заторы. Улицу Коли Мяготина в Кургане закрыли 9 июля, нагрузка переместилась на соседние улицы. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, ремонт затянется на неопределённый срок.

С началом ремонта водопроводно-канализационной сети на участке от улицы Тобольной до Кирова по улице К. Мяготина курганцам объявили, что работы продлятся до 10 сентября. Однако затем срок сдвинули на две недели вперед: как отметили в пресс-службе мэрии, ремонт должен был закончиться 24 сентября. Но и до этой новой даты не успели: «В связи с объективными сложностями завершить планируемые ремонты в установленный срок АО «Водный Союз» не удалось». В течение двух дней компания представит новые графики работ. Курганцам придётся смириться с постоянно разрытыми дорогами и пробками, которые возникают в центре города даже не в час пик.

Добавим, что работы по модернизации водопроводной сети ведутся на средства городского и областного бюджетов. При этом у «Водного Союза» возникали проблемы с финансированием. Как сообщали ранее местные СМИ, субсидию в объеме 150 млн рублей должны были перечислить компании до 3 августа, но задержали выплату, так что ремонт проводился в долг.