Понедельник, 24 Сентября 2018 года
23:26:57 МСК

Война с Россией — исторический шанс для Украины — журналист-русофоб

Общество

Так же мыслят некоторые украинские политики и дипломаты

Война с Россией — исторический шанс для Украины — журналист-русофоб
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Отдать концы

Киев, 24 сентября 2018, 22:16 — REGNUM  Война с Россией является для Украины историческим шансом «с мясом оторваться от русского мира», заявил львовский журналист Остап Дроздов, 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Моя мысль с самого начала остаётся неизменной:

  • Дипломатический разрыв
  • Общение с Россией только через международных посредников
  • Остановка железнодорожного сообщения
  • Визовый режим
  • Остановка торговли, запрет инвестиций
  • Полная блокада Крыма и Донбасса (никаких пенсий, электричества, воды, товаров и услуг)»

Дроздов считает, что вопрос полного разрыва отношений с Россией уже перезрел.

«Войну с Россией я воспринимаю как исторический шанс наконец оторваться от русского мира с мясом. Когда, как не сейчас?» — подчеркнул журналист.

Отметим, что запись Дроздова поддержал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и депутат Верховной рады Игорь Гузь.

Напомним, ранее Дроздов заявил, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко Россия перешла к новой тактике борьбы с Украиной — она попытается сохранить Донбасс в составе Украины на правах автономии.

Читайте также: Россия перешла к следующему этапу «войны» с Украиной — журналист-русофоб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить