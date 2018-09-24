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Во Львове представили книгу об успешных украинских «викингах» из СС

Общество

«Славная» страница украинской истории стала достоянием публики

Львов, Украина, 24 сентября 2018, 22:34 — REGNUM  В рамках 25-го ежегодного книжного форума во Львове была представлена книга Романа Пономаренко «Украинские викинги: украинцы в дивизии СС «Викинг», сообщило 23 сентября издание «Вголос».

"В книге рассказывается о том, что летом 1944 года около тысячи украинских добровольцев были включены в ряды 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Это был уникальный случай в истории Второй мировой войны, когда на пополнение элитной сс-овской дивизии — наравне с немецкими и другими европейскими добровольцами — были направлены солдаты-славяне», — рассказал автор.

Пономаренко также отметил, что украинские добровольцы в считанные месяцы становились «настоящими воинами», которые «успешно воевали» с Красной армией на Наревском плацдарме в сентябре 1944 года».

Напомним в вооруженных силах Украины официально введено нацистское приветствие «Слава Украине! Героям слава!», которое является калькой лозунга немецких нацистов «Heil Hitler! Sieg heil!». Власти намерены распространить это приветствие и на полицию.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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